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A Milli Takım Finlandiya'da!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'nın Turku kentine geldi.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçında 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Finlandiya'nın Turku kentine geldi.
 
Eskişehir'den özel uçakla Turku Havalimanı'na gelen milli takım kafilesini havalimanında, Türkiye'nin Finlandiya Büyükelçisi Adnan Başağa karşıladı.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Dürüst'ün de yer aldığı kafile, havalimanından otobüslerle kamp yapacağı otele hareket etti.
 
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Lucescu ve bir futbolcu, karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda yarın saat 18.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, Finlandiya maçının son provasını yapacak.

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