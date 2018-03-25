A Milli takım, Karadağ maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Milli Futbol Takımı, salı günü deplasmanda Karadğ ile yapacağı hazırlık maçının çalışmalarını sürdürdü.
Milliler, teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanda koşu ve pas çalışması yaptı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda top kapma ve pas çalışmasının ardından Lucescu, futbolculara taktik çalışması yaptırdı.
Antrenmanda kasığında ağrı olan Enes Ünal, takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde koştu.
Antalya'daki son antrenmanı gerçekleştiren ay yıldızlılar yarın saat 10.00'da Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek.
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