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A Milli Takım'a kötü haber! Serdar Aziz kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Galatasaray'ın milli futbolcusu Serdar Aziz, A Milli  Futbol Takımı'nın 10 Eylül Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile oynayacağı UEFA  Uluslar B Ligi 2. Grup ikinci maçı öncesi sakatlığı nedeniyle aday kadrodan  çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Dün akşam  Trabzon'da Rusya ile oynanan maçın devre arasında arka adalesindeki sakatlık  nedeniyle oyundan alınan Serdar Aziz, aday kadrodan çıkarıldı." denildi.

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