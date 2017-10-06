A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Cengiz Ünder İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı
Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak milli takımımızda flaş bir gelişme yaşandı.
A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Cengiz Ünder, İzlanda maçının ilk 18 kişilik kadrosundan çıkarıldı.
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