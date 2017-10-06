Son Dakika Haberleri E-gazete 6Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Cengiz Ünder İzlanda maçının kadrosundan çıkarıldı

Bu akşam İzlanda ile karşılaşacak milli takımımızda flaş bir gelişme yaşandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

A Milli Takım'da Serdar Aziz ve Cengiz Ünder, İzlanda maçının ilk 18 kişilik kadrosundan çıkarıldı.

Detaylar geliyor...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Arakanlı dilsiz bir Müslüman yaşanılan vahşeti böyle anlatıyor!

Arakanlı dilsiz bir Müslüman yaşanılan vahşeti böyle anlatıyor!

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Kitapları insan derisiyle kaplamışlar

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Efsane film karakterlerinin gerçek yüzleri

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

Türkiye'nin en çok satan otomobil markası belli oldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA