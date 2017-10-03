A Milli Takım'da Tolga Ciğerci belirsizliği
İzlanda ve Finlandiya maçlarına hazırlanan millilerin antrenmanında, Kaan Ayhan ve Mevlüt Erdinç takımdan ayrı çalıştı, Tolga Ciğerci ise antrenmanda yer almadı.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.
Sentido Zeynep Resort'un sahasında teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki antrenmanın ilk yarım saati basına açık olarak gerçekleştirildi.
Lucescu'nun takımla yaptığı kısa süren toplantının ardından koşu ile başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve 3 grup halinde pas çalışması ile devam etti.
Milli takım, antrenmanın ikinci bölümünde basına kapalı çalıştı.
Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Fortuna Düsseldorf'un dün sahasında Duisburg'u 3-1 yendiği maçta oynayan Kaan Ayhan ile sağ arka adalesinde çekme olan Mevlüt Erdinç, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı. Tolga Ciğerci ise antrenmanda yer almadı.
Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören ve TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de antrenmanı izledi.
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