A Milli Takımın aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçı kadroları açıklandı.
A Milli Takım’ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ maçı kadroları açıklandı.
Kadroda Burak Yılmaz, Caner Erkin gibi isimler yer almazken İstanbulsporlu Okan Kocuk ve Mehmet Zeki Çelik kadro şansı buldu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.