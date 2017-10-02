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A Milli Takım'ın Antalya kampı başladı

FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki son iki maçında 6 Ekim'de İzlanda ve 9 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün Antalya'da toplandı. Kampa giren A Milliler, ilk çalışmasını basına kapalı olarak saat 18.30'da gerçekleştirdi.

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Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapılan antrenmana, kulübü Fortuna Düsseldorf'un bu akşamki maçının kadrosunda yer alan Kaan Ayhan ile uçakları daha sonraki saatlerde Antalya'ya inecek Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal katılmadı. Dün müsabaka oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması ile idmanı tamamlarken, diğer futbolcular 1 saat 20 dakika süren bir antrenman yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Ali Dürüst de çalışmayı takip etti. 
 
A Milli Takım, yarın saat 18.30'da yapacağı idman ile İzlanda ve Finlandiya maçlarının hazırlıklarını sürdürecek.

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