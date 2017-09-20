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A Milli Takım'ın yeni forması belli oldu

2018 Dünya Kupası öncesi Nike'ın hazırladığı formaların tasarımları sızmaya başladı, bantlı forma geri döndü.

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2016 öncesi tanıtılan kırmızı-siyah ve beyaz-turkuaz formaları beğenilmemiş tepki almıştı.
 
BANTLI FORMA DÖNDÜ
 
"Türkiye'nin forması bantlı formadır" tepkilerinin ardından A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'nda giyeceği formalarda bantlı tasarıma geri döndü.
 
Sosyal medyada forma tasarımları bazı hesaplar tarafından paylaşıldı. (Vatan)
 
 

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