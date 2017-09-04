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A Milliler potada Belçika'ya üstün

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu 4. maçında yarın Belçika ile karşılaşacak Türkiye'nin rakibine üstünlüğü bulunuyor.

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A Milli Takım, Belçika ile bugüne dek 6'sı özel, 16'sı resmi olmak  üzere toplam 22 müsabakada karşı karşıya geldi.
 
Ay-yıldızlı takım, rakibi ile yaptığı bu karşılaşmaların 14'ünü  kazanırken, 8'inden ise salondan mağlubiyetle ayrıldı. Milli takım, Belçika ile yaptığı mücadelelerde rakip potaya bin 487  sayı atarken, potasında ise bin 397 sayı gördü.
 
İlk maçı kazandı, son maçı kaybetti
Belçika ile Türkiye arasında yapılan ilk maçta ay-yıldızlılar galip  geldi. Fransa'da 1951'de yapılan Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde Belçika ile  tarihinde ilk kez karşılaşan milliler, maçı 38-32 kazandı.
 
Ay-yıldızlı ekip, Belçika ile son olarak 2014 yılında hazırlık maçında  karşılaştı. Müsabaka 74-70 Belçika'nın üstünlüğüyle tamamlandı. 
 
En farklı skorlar
A Milli Takım, Belçika karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 10  Mayıs 1973 tarihinde Macaristan'daki 18. Avrupa Şampiyonası yarı final grubu  maçında rakibini 24 sayı farkla (87-63) yenerek elde etti.
 
Milliler, en farklı yenilgisini ise 8 Haziran 1976 tarihinde  Belçika'da yapılan 2. Avrupa Uluslar Kupası maçında rakibine 17 sayı farkla  (88-71) yenilerek aldı.

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