A Milliler yarın İstanbul'da toplanıyor!

Ay-yıldızlı futbolcular, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 12.00'den itibaren toplanmaya başlayacak.

Romanya maçının hazırlıklarını İstanbul'da yapacak milliler, 8 Kasım Çarşamba günü Cluj kentine gidecek. Teknik direktör Mircea Lucescu ve bir milli futbolcu, aynı gün akşam Romanya karşılaşmasının oynanacağı Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, toplantının ardından yapacağı antrenmanla Romanya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Türkiye'nin Romanya ile yapacağı karşılaşma, 9 Kasım Perşembe günü TSİ 21.15'te oynanacak.

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşması için 10 Kasım Cuma günü Cluj'dan Antalya'ya geçecek. Lucescu ve bir futbolcu, 12 Kasım Pazar akşamı, maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.

Ay-yıldızlı takım ile Arnavutluk arasında 13 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

ADAY KADRO

Milli takımın 26 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atila Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante)