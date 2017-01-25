a2 TV uydu frekansý nedir, nasýl ayarlanýr? a2 canlý yayýn
a2 TV uydu frekansý nedir? a2 TV uydu frekansý nasýl ayarlanýr? A2 manuel uydu frekansý nedir? sorularýnýn cevabý haberimizde. Ziraat Türkiye Kupasý'nýn bazý maçlarý yeni açýlan A2 kanalýnda ekranlara geliyor. A2 kanalýnýn yeni açýlmasýndan dolayý futbolseverler a2 kanalý frekans ayarlama iþlemleri için araþtýrma yapmaya baþladý.
a2 TV uydu frekansý nedir? a2 TV uydu frekansý nasýl ayarlanýr? A2 manuel uydu frekansý nedir? Ziraat Türkiye Kupasý maçlarýnýn a2 TV'de yayýnlanmasýyla futbolseverler bu sorularýn cevabýný aramaya baþladý. Evinde uydu alýcýsý bulunan kullanýcýlar aþaðýdaki deðerleri girerek þifresiz A2 TV kanalýný izleyebilir. Böylelikle Ziraat Türkiye Kupasý heyecaný yaþanabilir. Ýþte A2 uydu frekans bilgileri...
A2 TV KANAL UYDU FREKANSI
A2 kanalýný uydularýna eklemek isteyen izleyicilerin, aþaðýdaki frekans bilgilerini receiverlarýnýn ayarlar kýsmýndaki kanal ekleme bölümüne yazmalarý gerekmektedir.
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
A2 KANALINI NASIL ÝZLERÝM?
A2 kanalýný televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarýdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktýr.
A2 KANALINI CANLI ÝZLEMEK ÝÇÝN TIKLAYIN...
A2 TV DÝGÝTÜRK VE DÝÐER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?
Digiturk'te 35 nolu kanalda yayýn hayatýna baþlayan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda.
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