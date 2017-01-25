a2 TV uydu frekansı nedir, nasıl ayarlanır? a2 canlı yayınla Fenerbahçe-Amedspor
a2 TV uydu frekansı nedir? a2 TV uydu frekansı nasıl ayarlanır? A2 manuel uydu frekansı nedir? sorularının cevabı haberimizde. Ziraat Türkiye Kupası'nın bazı maçları yeni açılan A2 kanalında ekranlara geliyor. A2 kanalının yeni açılmasından dolayı futbolseverler a2 kanalı frekans ayarlama işlemleri için araştırma yapmaya başladı.
a2 TV uydu frekansı nedir? a2 TV uydu frekansı nasıl ayarlanır? A2 manuel uydu frekansı nedir? Ziraat Türkiye Kupası maçlarının a2 TV'de yayınlanmasıyla futbolseverler bu soruların cevabını aramaya başladı. Evinde uydu alıcısı bulunan kullanıcılar aşağıdaki değerleri girerek şifresiz A2 TV kanalını izleyebilir. Böylelikle Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yaşanabilir. İşte A2 uydu frekans bilgileri...
A2 TV KANAL UYDU FREKANSI
A2 kanalını uydularına eklemek isteyen izleyicilerin, aşağıdaki frekans bilgilerini receiverlarının ayarlar kısmındaki kanal ekleme bölümüne yazmaları gerekmektedir.
TÜRKSAT 4A uydusunda,
Frekans: 12053 Mhz
Symbol Rate: 27500
FEC: 5/6
Pol: H ( Yatay)
A2 KANALINI NASIL İZLERİM?
A2 kanalını televizyonunuzdan veya internet üzerinden izleyebilirsiniz. Televizyondan izlemek için yukarıdaki frekans bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır.
A2 KANALINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
A2 TV DİGİTÜRK VE DİĞER PLATFORMLARDA KAÇ NUMARALI KANALDA OLACAK?
Digiturk'te 35 nolu kanalda yayın hayatına başlayan A2, Teledünya'da 37 nolu kanal, Turkcell TV'de 29 nolu kanal, Tivibu'da ise 59 nolu kanalda.
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