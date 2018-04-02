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Aatif: Bu akşam kazanamasaydık lig bizim için bitecekti

Jeneriklik bir gol atan Aatif, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Aatif’ın açıklamaları şu şekilde:
 
Bu akşam kazanmak önemliydi çünkü rakiplerimiz kazanmıştı. Eğer bu akşam kazanamasaydık bu sezon bizim için bitmiş olacaktı. Kazandığımız sürece umudumuz sürecek.
 
Erken bir gol attık ve bu işimizi kolaylaştırdı. Bu akşam takım olarak çok iyiydik. Kalan maçlarda da bu şekilde devam etmeliyiz.
 
Soldado topu bana verdi. Hiç vakit kaybetmeden topu kaleye göndermek istedim ve çok güzel bir gol oldu.
 
Gördüğüm sarı kart açıkça söylemek gerekirse salakçaydı.

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