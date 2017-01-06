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Aatif Chahechouhe kadro dışı kaldı

Fenerbahçe, Trabzonspor’a gitmek istemeyen Aatif Chahechouhe’yu kamp kadrosuna dahil etmedi.

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Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediği Aatif, Trabzonspor’a gitmek istemiyor!
 
Bugün Antalya kampına başlayacak olan Fenerbahçe’de, Cezayirli oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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