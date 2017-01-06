Aatif Chahechouhe kadro dışı kaldı
Fenerbahçe, Trabzonspor’a gitmek istemeyen Aatif Chahechouhe’yu kamp kadrosuna dahil etmedi.
Fenerbahçe’nin Mehmet Ekici transferinde takasta kullanmak istediği Aatif, Trabzonspor’a gitmek istemiyor!
Bugün Antalya kampına başlayacak olan Fenerbahçe’de, Cezayirli oyuncu kamp kadrosuna dahil edilmedi.
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