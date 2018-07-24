Aatif Chahechouhe, menisküs ameliyatı oldu
Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Aatif Chahechouhe ameliyat oldu.
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe sol dizinden ameliyat oldu.
Tedavisine başlanan 32 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Dizinde hissettiği ağrıların ardından yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı teşhisi konan Aatıf Chahechouhe, İstanbul'da özel bir hastanede oparesyon geçirdi. 32 yaşındaki futbolcunun tedavisi devam ediyor.
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