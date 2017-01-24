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Aatif Chahechouhe Konyaspor'a gidiyor

Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu Aatif Chahechouhe Konyaspor'a imza atmak üzere.

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Devre arasında kanada Fofana’yı alarak takımını güçlendiren Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için ise tüm görüşmelerini Aatif’a bağladı.
 
Fenerbahçe yönetiminin kararı bekleniyor
 
Teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımında görmeyi çok istediği Faslı yıldız için Fenerbahçe yönetiminin kararını vermesini bekleyen Yeşil- Beyazlılar bu yüzden alternatif oyuncularla yapılan görüşmeleri askıda tutuyor. Aatif’in da Konya’ya yeşil ışık yaktığı öğrenilirken transferin bonservis konusundaki detaylara kaldığı ifade edildi. 

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