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ABD Açık'ta Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

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ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.     

Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

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