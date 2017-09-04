ABD Açık'ta Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.
Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.