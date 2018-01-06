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Abdelhak Nouri'nin ailesini şok eden gerçek

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle maç sırasında yere yığılan 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, federasyon ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu öne sürüldü.

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Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle  yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri'nin ailesi, olayın aydınlatılması için açıklama bekliyor.

Ülke basınında yer alan haberlerde, geçen yıl temmuz ayında oynanan  karşılaşma sırasında, kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan 20  yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol  Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu  iddia edildi.

Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu  aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve  konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etti.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde  haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın  sonuçlarını bekleyeceklerini belirtti.

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında  geçen yıl 8 Temmuz'da oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Abdelhak Nouri,  rahatsızlığı nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Nouri'nin  beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.

AA

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