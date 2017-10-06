ABD'li oyuncu Erica Wheeler resmen Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncuyu 1 yıllığına kadrosuna kattı
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Erica Wheeler ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları doğrultusunda 26 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.
Şutör oyun kurucu Wheeler'in, geçen sezon İspanya'nın Perfumerias Avenida takımında oynadıktan sonra sezon ortasında İsrail temsilcisi Maccabi Bnot'a gittiği aktarıldı.
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