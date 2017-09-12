Son Dakika Haberleri E-gazete 12Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdülkadir Ömür için harekete geçen Trabzonspor, genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme uzatmak istiyor

Trabzonspor, Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Abdulkadir Ömür için harekete geçti. Bordo-mavili yönetim, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya yeni sözleşme imzalatacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor'un alt yapısında yetişen ve 'Türk Messi' olarak adlandırılan Abdulkadir Ömür, bordo-mavililerin son olarak oynadığı Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu performansla galibiyette önemli rol oynamıştı.

2018 yılının Mayıs ayında sözleşmesi sona erecek olan genç oyuncuya bordo-mavililer yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti. Yıllık 50 bin TL kazanan oyuncunun yeni sözleşme ile birlikte ücretinde de iyileştirme yapılacak.

Trabzonspor yönetimi, gösterdiği performans sonrası geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Yusuf Yazıcı'nın da 2020 yılına kadar olan mevcut sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı. Bordo-mavililer, yılda 60 bin TL kazanan futbolcunun ücretini 250 Bin TL'ye çıkarmış, bir de ev hediye etmişti. Bordo-mavili yönetim, Abdulkadir Ömür'ün de sözleşmesini 5 yıl daha uzatmayı planlıyor. İki taraf arasında yapılan ön görüşmelerde herhangi bir sıkıntının bulanmadığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı

BBC sunucusu canlı yayında kamerayı aradı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

37 yıl öce bugün darbe yapıldı

İzmir'de yapılacak statlar

İzmir'de yapılacak statlar

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA