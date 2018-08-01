Abdülkadir Ömür, takımla çalışmalara başladı

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi katılmazken, Yüksel Şişman, Cafer Tosun ve Juraj Kucka salonda çalıştı, Burak Yılmaz ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Dünkü antrenmanda koşu yapan Abdülkadir Ömür ise takımla çalışmalara başladı. Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda kondisyona yönelik idmanın ardından yarı sahada pas çalıştı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.