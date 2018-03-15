Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi Malatyaspor maçına hazır
Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi'den iyi haber geldi.
Hafif sakatlıkları olan Abdülkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi'nin Yeni Malatyaspor maçına büyük ihtimalle yetişeceği öğrenildi.
Trabzonspor'da cezası sona eren Tomas Hubocan da Rıza Çalımbay'ın görev vermesi halinde formasına kavuşacak.
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