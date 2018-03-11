Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a kötü haber
Trabzonspor Süper Lig’in 25. Hafta maçında Akhisarspor’la karşı karşıya gelecek. Bordo mavili takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken şok bir haber geldi.
Bu sabah yapılan antrenmanda ayağında ağrı hisseden Abdülkadir Ömür idmanı tamamlayamadı.
Abdülkadir’in sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı belirtilirken, Akhisar maçı kadrosunda olmamasına kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.
(Trabzonhaber)
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