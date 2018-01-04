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Abdullah Avcı, Arda Turan haberlerini yalanladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan'la ilgili iddialara açıklık getirdi.

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Milli futbolcuyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Avcı "Arda geçenlerde beni aradı ve yeni yılımı kutladı. Onun Atletico'yla da, Barcelona'yla da yaşadığı transfer sürecinde iletişimdeydik. Başakşehir'le ilgili böyle bir şey olursa ortak karar veririz. Ama şuan da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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