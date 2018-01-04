Abdullah Avcı, Arda Turan haberlerini yalanladı

Milli futbolcuyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Avcı "Arda geçenlerde beni aradı ve yeni yılımı kutladı. Onun Atletico'yla da, Barcelona'yla da yaşadığı transfer sürecinde iletişimdeydik. Başakşehir'le ilgili böyle bir şey olursa ortak karar veririz. Ama şuan da böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.