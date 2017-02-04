Abdullah Avcı: Benim de sahada duyduklarım var...

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın dışına tuttukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray maçının planını anlatan Avcı, "Kupa bizim için önemli hedeflerden bir tanesi. Kısa tarihinde çeyrek final, yarı final, finaller gördüğümüz için, geniş kadromuz ve rekabet ortamı bunu gerektiriyordu. Ahmet Çalık ve Semih'in oynaması, bizi şuna döndürdü. De Jong'un buluştuğu yerlerden savunma arkası koşular yapıyorlardı. Merkeze yaptığımız baskıyla ilk gol geldi" ifadelerini kullandı.

Mustafa Pektemek'in performansı ile ilgili konuşan "Mustafa'ya inanıyorduk, o da inanıyordu. Bugün, çalışmasının karşılığını aldığı bir ödül oldu" dedi.

AVCI: "HATALAR FUTBOLUN İÇİNDE VAR"

Galatasaray'ın ilk goldeki ofsayt itirazı ile ilgili görüşleri sorulan Avcı, "Artılarını eksilerini koyarsak, lig sonu aşağı yukarı eşit çıkar. Hatalar futbolun içinde var" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun kırmızı kart görmesi gerektiği iddiasıyla ilgili de, "Futbolun dışına çıkmayalım. Benim de sahada duyduğum şeyler var, böyle mi olsun" diyerek yorum yapmak istemediğini belirtti.