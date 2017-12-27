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Abdullah Avcı: Bize yakışmadı

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 'Maçta 3-0 mağlup duruma düşmek bize yakışmadı' dedi

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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu sezon TFF 1. Lig'de çıkış yakalayan, kaliteli oyuncuları ve tempolu oyun anlayışı olan bir takıma karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

Oyuna zihinsel açıdan doğru başlayamadıklarını dile getiren Avcı, "Bunun mesajlarını oyunun başı itibarıyla çok net şekilde verdik. Gol de duran toptan geldi. İkinci yarı maçı çevirmek için bir adım atacaktık ama rakibin ikinci golü geldi. Arkasından penaltı ve üçüncü gol. Biz normalde pek üç pozisyon vermiyorduk. Maçta 3-0 mağlup duruma düşmek bize yakışmadı. Gol bulduk, son bölümde bir tane daha atabilirdik." ifadelerini kullandı.

Avcı, Giresun'da gol bulmalarının avantaj olduğunu ve sonuna kadar tur atlamak için mücadele edeceklerine anlatarak, şunları kaydetti: "Kolay bir skor değil. Ama bunun altından kalkabilecek bir takımız. Öyle bir kapasitemiz var. Bu sezon 30. maçımızı oynadık. Bir hafta tatil yapacağız. Ardından ikinci yarıya hazırlanıp, ilk resmi müsabakamızı yine kupada Akın Çorap Giresunspor ile oynayacağız. Kazanmak için her türlü şansımızı deneyeceğiz. Umarım bunun karşılığını alırız." 

AA

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