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Abdullah Avcı: Bu maç hiç bitmesin istedim

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı , 4-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

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Avcı şöyle konuştu:
 
"Oyunla ilgili konuşayım. Oyunda özellikle Galatasaray'da hoca değişikliğinden sonra bir 3'lü, bir 4'lü bazen gizli 3'lü, ben 3.5 diyorum. 4'lü oynarlarsa ne yapacağız 3'lü oynarlarsa ne yapacaız diye kararlaştırdık. Gizli 3.5 gibi başladılar.
 
Galatasaray sırtını kaleye yakın duran arkada önemli boşluklar veren takım, bununla birlikte kenarlardan çok gol yiyen bir ekip ve biz de kenar atakları çalıştık. Baktığımızda goller ve organizasyonların hemen hemen hepsi kenarlardan geldi. Merkezi doğru kapattık doğru tepkiler verdik. Bugün oyun inanılmaz  keyif verdi maçın bitmesini istemedim. Cesaretimizi, gücümüzü gösterdik ve rakibe sıcak temas yaptık. Ligin en az faul yapan takımıyız ve bugün rakipten fazla faul yaptık, yakın oyunumuzu rakibe hissettirdik.
 
Yarışın içinde olmak istiyoruz 27 hafta bitti, 17 hafta liderdik. Oyuncular ve yöneticiler büyük emek veriyor. Ligin boyu kısaldı ne kadar yukarıda olursak bizim için iyi.  İki takım gidiyoruz Beşiktaş, Avrupa'yla birlikte gidiyor, biz de lig ve kupada gidiyoruz.
 
Her maç önemli, bugün baktığımızda planda olmayan puanlar da kaybedebiliriz. Bu oyun detayların içinde olduğu bir oyun. Detaylarla kaybediyoruz ya da kazanıyoruz. Bu saatten sonra zihinsel doğru hazırlanırsak istediğimiz olumlu şeyleri alırız."
 
Adebayor'la fikir alışverişi yapıyoruz
 
"Analizcimle konuştuğumda Adebayor, öne doğru en fazla sprint atan oyuncuymuş. Galatasaray'ın savunma hattı önde oluyor ve arkaya boşluk bırakıyor. Biz önde bunu istemiştik ve Adebayor'un bunu denemesi çok güzel. Hem kulüp yapısıyla ilgili hem de oyun planlarıyla ilgili görüşüyoruz. İngiltere de büyük takımlarda yıllarca oynadı onunla ilgili de konuşuyoruz. Emre gibi bir tecrübeli oyuncuyla da oynuyoruz. Emre oynadığında çok farklı oluyoruz. Kuvvet olarak biraz düşüyor ama ailenin çok önemli bir parçası oldu.
 
Burada 3 sene önce G.Antep Bld. - İst BŞB. yazıyordu tabelada bu sene Shakhtar yazdı. Biz yarışın içinde olmak istiyoruz umarım uzun yıllar böyle devam ederiz."

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