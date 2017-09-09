Abdullah Avcı: İkinci gol golmüş

Abdullah Avcı'nın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe'nin bu sistemine çalışmıştık"

"Rakibimiz bir çıkış maçı arıyordu. Fenerbahçe kadrosu geldiğinde dağılımı farklıydı. Isınmada şunu gördük, üçlü bir orta sahayla oynadılar bu sistemde. Biz buna çalışmıştık. 6-7 tane opsiyon çalıştık. Oyunun yönünü çabuk değiştirmek, baskıyı yenip öndeki oyuncuları nasıl buluruz bunları çalıştık. Duran topta golle başladık. Bugün golle başladık ama 1-0 önde başlamak, top rakipte ve bizdeyken hızımız yoktu. Geçişlerde 26 top kaybı yapmışız. Bu bizim için doğru bir rakam değil. Kazanmak harika bence."

"İkinci gol golmüş bu arada"

"Alternatifli bir kadrom var. Herkes etki yapabiliyor oyuna. Hakemlerle ilgili Avrupa kupalarında analizler yapıyoruz. İkinci gol golmüş bu arada. Oyunun içindeki kararları daha dengeli vermek gerekir. 40. dakikada vakit çalıyormuş gibi görünen sarı kart sarı kart değil. Biz oyunu hep ayağa başlatırız. Skor 2-2 iken de bu böyle yaptık. Eğer hakemler de analiz yapacaksa bunları da yapsınlar."