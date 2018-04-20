Abdullah Avcı: İlk 4 takım yarışın içinde olacak diye 5-6 hafta önce de diyordum

Medipol Başakşehir teknik direktör Abdullah Avcı, Kayserispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları;

''CİDDİ BİR TAKIMLA OYNADIK''

Maç zordu, ligin ciddi takımlarından biriyle oynadık. Rahat oyun alanı verirsek bol pas atan bir takım, üçüncü bölgeden orta açan bir takım. Zor bir takım ile oynadık. Geniş alanda karşılıyorlardı, mesafeler uzaktı. Karşıdan şut attırmıyorlardı ama bugün öyle gol attık.

''ARTIK BİR AY KALDI, LİDERİZ''

Hiç pozisyon yokken verdiğimiz golden sonra 10-15 dakika oyuna giremedik. Arda'nın merkezden attığı gol ve asisti bizi oyuna dahil etti. Zaman zaman oyunu kaybettiğimiz anlar oldu ama kazanmak önemliydi. Bugün itibariyle tekrar lideriz. Artık 1 ayımız kaldı ligin bitmesine.

''KÜÇÜK AMA YÜREĞİ GENİŞ BİR AİLEYİZ''

Oynayan oyuncu önemlidir ama oynamayan oyuncu değerlidir. Biz bir aileyiz. Küçük bir aile olsak da yüreği geniş bir aileyiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sumudica maçın sonunda beni tebrik etti. Topa vurduğu için atıldı sanırım.

''AZ HATA YAPAN KAZANACAK''

İlk 4 takım yarışın içinde olacak diye 5-6 hafta önce de diyordum. Az hata yapan kazanacak ve her maç zor. Hiçbir maç kolay değil. Hedefli veya hedefsiz takımlarla oyna, önemli değil. Çünkü hedef takım artık biziz. Doğru oyun ve oyun gücü bizi bir yerlere taşıyor. Buna devam edeceğiz.