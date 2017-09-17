Abdullah Avcı: Maç saatlerinden memnun değilim

Süper Lig'de 5. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, maçın hakemi Halis Özkahya'nın performansının düşük olduğunu iddia etti.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında 5 dakika arayla olan iki pozisyonda hakemin farklı kararlar verdiğini ileri sürerek, "Hakemin fizik performansı düşüktü, 8 kilometre civarı koştu. Hakemle ilgili siz yorum yapın, fiziksel performansı mevcutların çok aşağısındaydı. İrfan Can'ın pozisyonuna bakın. Aynı pozisyon 5'er dakika arayla oldu, ona verdi, buna vermedi. Onlar 23, biz 18 faul yaptık ama biz 5 sarı kart gördük." ifadelerini kullandı.

Bugünkü rakipleri Trabzonspor'un ligin fizik kalitesi yüksek takımlarından biri olduğunun altını çizen Avcı, "Trabzonspor öne en çok koşu yapan, direk oyunu daha fazla oynayan, dönen topu kapan alamıyorsa da şiddetli baskı ve faul yapan bir takım. Bize yapacakları baskıyı biliyorduk, baskıda top kullanma ve taç atışları hassas olduğumuz, sürekli çalıştığımız konular. Bugün bu iki şekilde de gol yedik. Trabzonspor'a karşı biri penaltı, bir de taçtan goller yedik. Çok zorlu bir haftadan çıkmamıza rağmen oyunun içinde olmamız çok önemliydi. İki kez geri dönüş yaptık, maçı da kazanabilirdik. Bu da bardağın dolu tarafıydı. Trabzonspor'u ve oyuncularımı tebrik ediyorum. Yarış devam ediyor." şeklinde konuştu.

"YOĞUN BİR PROGRAMA GİRECEĞİZ"

Zorlu bir süreçten geçtiklerini Fenerbahçe ve Ludogorets'ten sonra Trabzonspor ile karşılaştıklarını hatırlatan Avcı, "Bu süreçten oldukça sağlıklı çıktık. Bu hafta iyi olarak değerlendirip sonra yine yoğun bir maç programına gireceğiz. Gençlerbirliği, Braga ve Göztepe deplasmanlarına çıkacağız." sözlerine yer verdi.

Abdullah Avcı, Mossoro'nun oynamaması hakkında ise, "İrfan'ın bugünkü performansından memnunum. Mossoro 34 yaşında, bizim için 3 senedir oyuna başladığımız bir oyuncu. Bir takım testler yapıyoruz, Fenerbahçe maçında sakattı oynamadı, bugün ise oynamaması benim tercihim. Fiziksel değerleri iyi olan Mossoro her zaman bizim için anahtar bir oyuncu olmuştur." açıklamasında bulundu.

"MAÇ SAATLERİNDEN MEMNUN DEĞİLİM"

Avcı, son olarak Süper Lig'deki maç saatlerinden memnun olmadığını da aktardı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Ludogorets maçından yalnızca 67 saat sonra yeni bir maça çıktıklarını vurgulayan Avcı, "Maç saatleri ile ilgili memnun değilim. 67 saat sağlıklı bir şey değil. Biraz da yaş ortalamamızın yüksek olmasından dolayı toparlanmak kolay olmuyor. Akşam olsaydı, daha sağlıklı olurdu. Ama şu an yapacak bir şeyim yok." diyerek sözlerini tamamladı.