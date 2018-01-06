Abdullah Avcı: Oğlum, Arda Turan için bugün de aradı ne oldu diye, baskı yapıyor

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, TRT Spor'da açıklamalarda bulundu ve Arda Turan ve Ozan Tufan ile ilgili konuştu.

Arda Turan transferi için konuşan Avcı, Oğlum Arda Turan için bugün de aradı ne oldu diye, baskı yapıyor. Gönlüm tabii ki Arda Turan gibi bir oyuncuyla çalışmayı ister. Kariyeri için ne iyiyse, o olsun. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var, biz ona yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan için de görüşleri sorulan teknik adam, "Ozan Tufan ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Önemli bir potansiyel. Fenerbahçe Kulübü'nün içindeki bir sorundur, ne yaşandığını bilmiyorum." cevabını verdi.