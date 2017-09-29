Abdullah Avcı: Oyun iyi olabilir ama iki haftadır 90’da kaybediyoruz

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda 2-1 kaybettikleri Braga karşılaşmasının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Avcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Futbolda anlar var, anları doğru değerlendireceksin. Üçlü kurdukları opsiyonları vardı. Karşılarken de takım boyu en kısa, son zamanlarda gördüğüm en iyi takımdı. Oyun içerisinde çok opsiyonları denedik. Maçın anları biraz doğru oynamak gerekir. 85’e kadar biz atacakmış gibi giden bir maç, sonra da sıcak temasın olduğu son anlar oldu. Oyun iyi olabilir ama iki haftadır 90’da kaybediyoruz. Doğru çalışmamız ve doğru oynamamız gerekiyor. Yapacak bir şey. Oyun olarak kötü bir dönem yaşamıyoruz ama skor olarak yaşıyoruz. Biz iyi bir aile ve takımız. Bir galibiyet ligde yerimizi yukarı seviyelerde tutacaktır. Pazar günü çok zamanımız yok. Zihinsel olarak oraya dönmemiz lazım. Sonuna kadar kovalayacağız. Göztepe maçına önce çıkmamız gerekiyor.”