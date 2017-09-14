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Abdullah Avcı: Rakibimiz 6 senedir Avrupa maçı oynuyor

Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde 0 - 0 biten Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Medipol Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, ilk kez çıktıkları Avrupa Ligi'nin ilk maçında golsüz berabere kaldıkları Ludogorets maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Avcı'nın maç sonu sözleri...
 
''RAKİBİMİZ, 6 SENEDİR AVRUPA'DA OYNUYOR''
 
Bu seviyeler kolay değil. 6 senedir Avrupa'da oynayan bir takımla oynadık. Geçiş oyununu en iyi yapan takımlardan bir tanesi. Oyunun genelinde %65 topa sahip olmuşuz. Çalıştığımız bazı yerlerde etkili olamadık.
 
''ÜZGÜN BİR HAVA VAR''
 
16 şutumuz var. Soyunma odasında üzgün bir hava var. Kazanarak başlamak isterdik. Kazanabilirdik ama oyunun içinde bunlar olabiliyor. Final kaybetmedik aslında. 6 maçlık bir serüvende bunlar olabilir. Buradan çıkartacağımız olumlu şeyler de var olumsuz şeyler de var.
 
Bu seviyelerde maç oynamak kolay değil. Şimdi bu maçı unutup, Pazar günü yapacağımız lig maçına odaklanmak istiyoruz.

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