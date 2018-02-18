Abdullah Avcı: Şampiyonluk tepedeki takımlar arasında devam edecek diye düşünüyorum

Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Ligin en kaliteli oyuncu gruplarından birine sahip, bireysel zenginliği yüksek olan, en fazla ikili mücadele kazanan ve en fazla faul yapan, ön tarafta kaliteyi işler yapan bir Trabzonspor’a karşı oynadık. Çalıştığımız bir kısa ortada golü bulduk. Trabzonspor maçta Burak’la 3 net pozisyon, bizim hatamızdan da maçın başında Sosa ile bir net pozisyonu vardı. 15. dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline geçiren bir takım olduk. Ligin en fazla faul yapan takımı 9 faulde kaldı. Emre hastaydı, serumla dün akşam, bu sabah karar verdik oynamasına. Edin 250. maçına çıktı. Bugün doğum günüydü. Ligin en fazla asist yapan oyuncusu. Geçen haftadan sonra bugün değerli bir takıma karşı deplasmanda kazanmak bizim için çok önemliydi” dedi.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili sorulan soru üzerine Teknik Direktör Avcı, “Ben sezon başından bu yana özellikle devre arasında ifade ettim. Yüz senelik kulüpler buna Trabzonspor da dahil. Bu kültürü yaşamış şehirler bu yarış sonuna kadar sürecek zaman zaman inişler çıkışlar olacak, bu yarışa Beşiktaş da dahil. Trabzonspor bugün kazansaydı belki mesafe kat edecekti. Şu anda gözüken 4 takım arasında devam edecek gibi gözüküyor. Şampiyonluk tepedeki takımlar arasında devam edecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

Arda’nın sayılmayan golü ile ilgili sorulan soru üzerine ise başarılı teknik adam, “Hakemler hakkında konuşmamaya özen gösteren birisiyim. Hatayı hepimiz yapıyoruz. Ben de geçen hafta sabaha kadar oturdum nerede hata yaptığını analiz ettim. O yüzden hakemler hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum” açıklamasında bulundu.