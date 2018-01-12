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Abdullah Avcı şimdi de Dorukhan Toköz'ü istedi

Barcelona'dan Arda Turan'ı transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Medipol Başakşehir, bir yandan da genç oyuncuları yakın takibe alarak gelecek için kadrosunu gençleştirmeyi hedefliyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı'nın denetiminde yürütülen transfer çalışmalarında, Başakşehir'in öncelikli hedefi ise Eskişehirspor'un Ümit Milli yıldızı Dorukhan Toköz.

Önümüzdeki sezon için Medipol Başakşehir'in yerli transfer listesinin ilk sıralarında yer alan Dorukhan, orta alanda mücadeleci oyun anlayışına sahip ve birçok mevkide oynayabiliyor.

Eskişehirspor ile 17 maçta 90 dakika forma giyen ve 2017 yılı içerisinde 7 kez Ümit Milli olan 21 yaşındaki genç oyuncunun kulübüyle sözleşmesi Mayıs ayı sonunda sona erecek.

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