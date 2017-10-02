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Abdullah Avcı: Son 15 dakikasında demoralize olduk

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını, daha da iyi olacaklarını söyledi.

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Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, iyi bir takım olduklarını, daha da iyi olacaklarını söyledi. Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 30 dakikalık bölümde oyunu kontrol ettiklerini ancak golü yedikten sonra ilk yarının son 15 dakikasında demoralize olduklarını dile getirdi.

İkinci yarıda tekrar oyunun kontrolünü sağladıklarını belirten Tuna, şöyle konuştu: "27 orta yapmışız, 9 korner kullandık ancak penaltıyla bir gol bulabildik. Kaybettik, üzgünüz, 5. gaibiyetimizi seyircimize yaşatmak istedik. Üzülüyoruz tabii ki. 96 dakikalık oyunda top sahada 60 dakika kalmış. Futbol oynamak isteyen bir takımız. Göztepe iyi bir takım, daha da iyi olacağız."

Avcı: "Milli arasına girerken harika bir galibiyet oldu" 

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Göztepe'nin, yeni kurulmasına rağmen başarılı sonuçlar alan bir ekip olduğunu ifade ederek, "Bu hafta 3. maçımızı oynuyoruz, fiziksel, zihinsel ve saha şartlarını düşünerek 4-4-2 düzeniyle sahada yer aldık, düşen topları almak önemliydi." dedi.

Topun 60 dakika oyunda kaldığını belirten Avcı, bunun ligin standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

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