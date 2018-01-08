Abdullah Avcı'dan Cengiz Ünder açıklaması: Kiralık verileceğini düşünmüyorum

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, turuncu-lacivertli ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

"Cengiz'in kiralık verileceğini düşünmüyorum"

Avcı, rekor bir transfer ücretiyle sezon başında İtalyan ekibi Roma'ya giden Cengiz Ünder'in yanlış bir lige transfer olduğu yönündeki eleştirilere katılmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Yanlış bir lige gitmedi. Kulübümüzün düşük bir paraya aldığı oyuncuya 10 ay sonra 15-20 katına yakın bir para verildi, şirketlerde bu böyledir. Hocası da memnun. Evet kolay bir takım ve lig değil. Gelişimini hızla tamamlıyor. Hocası, mağlupken ya da maç berabere giderken kazanmak için Cengiz'i düşünüyorsa bence bu önemlidir. Bize hemen adapte oldu ama her yerde bu böyle olmuyor. Adım adım iyi gidiyor. Cengiz'in kiralık verileceğini düşünmüyorum. Roma Kulübü ondan son derece memnun, kullanmak istiyor. Oyun sıkıntıdayken sahaya giren bir futbolcudan bahsediyoruz. Roma neden böyle bir oyuncusunu kiraya versin. Cengiz Roma'da devam edecek diye bekliyorum, aldığım bilgiler de bu yönde."

"Beşiktaş birisini yollar daha değerlisini getirebilir"

Abdullah Avcı, golcü oyuncusu Cenk Tosun'u Premier Lig ekiplerinden Everton'a göndermesinin Beşiktaş'ın şampiyonluk iddiasını etkilemeyeceğini söyledi.

Büyük takımların şampiyonluk yarışının içinde olacağını belirten Avcı, "Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüpler bu kültüre sahip oldukları için şampiyonlukların içinde olacaktır. Beşiktaş birisini yollar daha değerlisini getirebilir. Dört büyükler yarışın içinde olacaktır. Son iki senenin şampiyonu, oyuncu kalitesi yüksek bir kulüpten bahsediyoruz." şeklinde konuştu.

Cenk Tosun'un, Gaziantepspor'dan bu yana tanıdığı bir isim olduğunu anlatan Avcı, şunları kaydetti:

"Kendisini devamlı geliştiriyor. Buna saygı gösteriyorum. Hep özel ve ekstra çalıştığını duyduk. Dünyanın en önemli liginde neler yapabileceğini hep birlikte göreceğiz. Başarılı olup olamayacağını performansı belirleyecektir. Arda, Atletico'ya gittiğinde Barcelona'ya gideceğini kim tahmin edebiliyordu? Atletico'da UEFA Kupası'nı kazandı, Şampiyonlar Ligi'ni son saniyede kaybettiler, Süper Kupa, La Liga şampiyonluğu, Arda'yı Barcelona oyuncusu yaptı. Bu anlamda da Cenk'in performansı belirleyici olacaktır."

"Emre'nin bırakmasını istemiyorum"

Deneyimli teknik adam, takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun sezon sonunda futbolu bırakmasını istemediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Emre'nin bırakmasını istemiyorum. Bunu kendisine de söyledim. İyi profesyonel, iyi bir insan. Bize çok büyük katkı sağlıyor. Takımın liderliğini üstleniyor ve dinamik kalmasını sağlıyor. 38 yaşından gün aldı, ona '40'a kadar oyna ondan sonra Türk futbolunun içinde nasıl bir hizmet etmek istiyorsan et' dedim. 30 maç oynamasın çünkü o hep içerisinde olmak ister. 20 oyna, 25 oyna. Bu planlamanın içinde olursa bizi mutlu eder. Kararı ailesi ile verecek. Kolay değil 17 yaşından beri üst düzey futbol oynayan bir insandan bahsediyoruz. Hala kazanma duygusunu kaybetmemiş biri. Son kararı kendisi verecek."

Emre Belözoğlu gibi bir futbolcu bulamadıklarını anlatan Abdullah Avcı, "Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncusundan bahsediyoruz. 20-22 yaşında olsa Emre'nin bu rakamların döndüğü yerde parasını hayal edebiliyor musunuz? Zaten 20 yaşında Inter'e gitti, Inter o dönemde dünyanın en önemli takımlarındandı. İngiltere ve İspanya'yı görmüş bir oyuncu. 2011'de Emre'yi A Milli Takım'a çağırdığımda eleştirildim. 2017'de niye alınmıyor diye konuşuldu. Bu değerleri çok kolay kaybetmemek gerekiyor." açıklamasını yaptı.

AA