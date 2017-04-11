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Abdullah Avcı'dan daha keyifliydi

Dün akşam Başakşehir - Galatasaray maçını stattan takip eden Dick Advocaat'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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Fenerbahçe'nin Hollandalı Teknik Adamı Advocaat, dün oynanan M.Başakşehir-Galatasaray maçını izlelerek 1 taşla iki kuş birden vurdu. Tecrübeli teknik adam lig ve kupadaki rakiplerinin adeta röntgenini çekti.

Referandum nedeniyle 23 Nisan'da oynanacak Galatasaray derbisi ve Türkiye kupası yarı finali ilk maçında 27 Nisan'da karşılaşacağı M.Başakşehir'i yakından takip eden Advocaat, iki rakibini de analiz etti. 

Advocaat'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı

Takım idari menacer Hasan Çetinkaya ve yardımcısı ile birlikte M.Başakşehir-Galatasaray maçını izleyen Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası derbi için ve kupada karşılayaşacağı Başakşehir hakkında gerekli notları tutarken keyfi de yerine geldi. Galatasaray'ın 4 gol birden yemesi ve puan durumunda 3. sıraya çıkması sonrası Advocaat'ın neşeli tavırları dikkatlerden kaçmadı.

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