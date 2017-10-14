Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, iyi bir performans ortaya koyduklarını ve Göztepe'den sonra Aytemiz Alanyaspor karşısında da kazanmalarının önemli olduğunu söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hafta içinde antrenmanda oyuncularının gösterdiği coşkuyu, Aytemiz Alanyaspor karşısında da ortaya koyduklarını belirterek, "Deplasmanda Göztepe'ye karşı kazanmak, arkasından da Alanya karşısında galip gelmek son derece önemliydi. Takımım iyi bir performans sergiledi, Adebayor'un ortaya koyduğu performans çok iyiydi. Clichy de önde yaptığı baskıyla Adebayor'un golünde topu kaptı ve pası verdi. Böyle bir haftada kazanmak aradan sonra önemliydi." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor'un ligin geçiş oyununu en iyi oynayan takımı olduğunun altını çizen Avcı, şunları kaydetti: "Alanyaspor ligin özellikle geçiş oyununu en iyi oynayan takımlarından. Vagner Love gibi bir oyuncuya da sahipler. Bu maç öncesinde 15 gol atan, Emre'nin pas bağlantıları etkili olan bir ekip. Bizim de set oyununu ve kanatları etkili kullanmamız gereken bir maçtı. Oyunun içinde devamlı olmaya çalıştık, düşen bir topla, Emre'nin golüyle geriye düştük. Son haftalarda hem bu kadar topa sahip olup, hem de bu kadar pozisyona girdiğimiz bir maçı hatırlamıyorum. İkinci yarıda Adebayor ile golü bulduk. Rakibimiz, her takıma zorluk çıkaracak bir takım. Oyunu daha önceden koparmamız gereken anlarda, çok fazla top kaybı yaptık ve kalemizde tehlikeler yaşadık. Biz 14 şut attık, onlar 13 şut attı. Seyir zevki yüksek bir mücadele oldu."

Abdullah Avcı, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıkan Emre Belözoğlu'nun durumu hakkında ise, "Emre'nin durumuyla ilgili doktorla konuştuk, spazm gibi duruyor, çok önemli değil." diye konuştu.