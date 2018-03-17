Abdullah Avcı'nın Beşiktaş karşısındaki kilit ismi Edin Visca

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Medipol Başakşehir’de tüm planlar galibiyet üzerine kuruldu. Şampiyonluk yarışının içinde olabilmek için bu maçı kayıpsız geçmek zorunda olan İstanbul ekibi, kadro konusunda ise sıkıntı yaşıyor. Takımın kilit isimlerinden Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun yokluğunda yapacağı oyuncu seçimlerinde kararsızlıklar yaşayan Avcı, bir yandan da siyah-beyazlılara karşı taktiksel stratejiler geliştiriyor.

Kilit adam Visca

Abdullah Avcı, Beşiktaş karşılaşmasında Visca’yı olabildiğince etkin kullanmanın hesaplarını yapıyor. Orta sahadan aldığı toplarla kanatlarda hareketliliği sağlayacak olan 28 yaşındaki futbolcu, zaman zaman içeri kat ederek de golü koklayacak. Ancak Edin Visca’nın asıl görevi takımın golcüsü Adebayor’u beslemek. Süper Lig’de geride kalan 25 maçın 24’ün de süre alan ve 12 asist yapan tecrübeli oyuncunun bu özelliği Kartal’a karşı da en büyük koz olacak. Oyun içinde sık sık yer değişikliği yapacak olan Boşnak yıldız, gerek sağlı sollu ortalarla gerekse defans arasına vereceği paslarla hem rakibin direncini kıracak hem de Emmanuel Adebayor’a gollük servisler sunacak.