Abdurrahim Albayrak: Biz yolumuza devam ediyoruz

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "1 puan da şampiyonluk için önemliydi. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Allah'ın izniyle hedefimize koşacağız. Buna kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Biz kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Hafta hafta emin adımlarla ilerleyerek Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah seyircilere iyi bir maç izletmişizdir." dedi.

Kaçırdıkları gol pozisyonlarıyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Son dakikada önemli bir pozisyona girdik, olmadı mı olmuyor. Fenerbahçe de atabilirdi, biz de atabilirdik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Maicon'un topu direkten döndü, futbolda bunlar oluyor." diye konuştu.

Gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçla ilgili görüşü sorulan Abdurrahim Albayrak, "Artık kolay maç yok. Bütün maçlar zor maçtır. Kalan maçları almak için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Trabzonspor maçı da zor olacak. Ben de dahil hepimiz kamptan çıktık. Pazar günü Mustafa Cengiz başkan ile Çanakkale'ye gideceğiz, sonra kendime iki gün izin vereceğim." ifadelerini kullandı.

Pazar günü Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın oynayacağı maçla ilgili de görüşü sorulan Abdurrahim Albayrak, "Hem Başakşehir'e hem de Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Onların hakkında konuşmak benim tarzıma uygun değil." diyerek sözlerini noktaladı.