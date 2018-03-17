Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak: Biz yolumuza devam ediyoruz

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Derbiyle ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "1 puan da şampiyonluk için önemliydi. Yenemiyorsan, yenilmeyeceksin. Allah'ın izniyle hedefimize koşacağız. Buna kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Biz kendi işimize bakacağız. Şampiyonluk kendi elimizde. Hafta hafta emin adımlarla ilerleyerek Allah'ın izniyle hedefimize ulaşacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah seyircilere iyi bir maç izletmişizdir." dedi.
 
Kaçırdıkları gol pozisyonlarıyla ilgili konuşan Abdurrahim Albayrak, "Son dakikada önemli bir pozisyona girdik, olmadı mı olmuyor. Fenerbahçe de atabilirdi, biz de atabilirdik. Biz yolumuza devam ediyoruz. Maicon'un topu direkten döndü, futbolda bunlar oluyor." diye konuştu.
 
Gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçla ilgili görüşü sorulan Abdurrahim Albayrak, "Artık kolay maç yok. Bütün maçlar zor maçtır. Kalan maçları almak için elimizden geleni yapacağız. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Trabzonspor maçı da zor olacak. Ben de dahil hepimiz kamptan çıktık. Pazar günü Mustafa Cengiz başkan ile Çanakkale'ye gideceğiz, sonra kendime iki gün izin vereceğim." ifadelerini kullandı.
 
Pazar günü Medipol Başakşehir ile Beşiktaş'ın oynayacağı maçla ilgili de görüşü sorulan Abdurrahim Albayrak, "Hem Başakşehir'e hem de Beşiktaş'a da başarılar diliyorum. Onların hakkında konuşmak benim tarzıma uygun değil." diyerek sözlerini noktaladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor

Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor

Ölmeden önceki son sözler

Ölmeden önceki son sözler

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

İşte Türkiye ve dünyanın en meşhur dolandırıcıları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA