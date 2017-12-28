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Abdurrahim Albayrak: Bu dönem yeni yönetimde yer almayacağım

Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, ocak ayında yapılacak seçimde tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.

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Galatasaray camiasında en çok merak edilen konu Abdürrahim Albayrak'ın yönetime girip girmeyeceğiydi...

BU DÖNEM YOKUM

Mevcut yönetim ve muhalefetin ısrarları sonrası yapılan görüşmelerde Albayrak, yönetimde görev almayı istemedi. Albayrak, Skorer'e yaptığı açıklamada, "Bu dönem yönetimde görev almayacağım." dedi.

Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.

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