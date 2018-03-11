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Abdurrahim Albayrak, devre arasında soyunma odasında muhteşem bir konuşma yaptıklarını açıkladı

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'ın Atiker Konyasor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Abdurrahim Albayrak değerlendirmelerde bulundu.

Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada devre arasında soyunma odasında önemli bir konuşmanın geçtiğini dile getirirken, gelecek hafta oynanacak derbi hakkında konuştu.

İşte Abdurrahim Albayrak'ın maç sonundaki sözleri:

''İnanılmaz goller kaçırdık, hatta penaltı da kaçırdık. Soyunma odasında devre arasında muhteşem bir konuşma. Kenetlendik, taraftarımızla da birlik olduk. Onların gücü, desteğiyle puanımızı 53'e çıkardık. Yolumuza devam edeceğiz.''

''Fenerbahçe maçına gideceğiz, iyi oynayacağız ve iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum.''

''İçeride görülmeye değer bir görüntü vardı. Çok büyük bir moral kazandık. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Galatasaray'da bir bahar havası olarak yolumuza devam ediyoruz.''

''Elimizden gelen her şeyi ceza almamamız için (UEFA) yapıyoruz. Gereken neyse onun için uğraşıyoruz. Bizden önceki dönemlerde sözler verilmiş ama yerine getirilmemiş.''

(Sporx)

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