Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için yarın Hasan Çavuşoğlu ile görüşeceğiz
Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba transferi hakkında çok özel açıklamada bulundu.
Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin Emre Akbaba transferi için anlaştıkları iddia edildi.
Ancak Galatasaray da Emre Akbaba transferinden vazgeçmiyor. A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba için yarın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceklerini açıkladı.
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