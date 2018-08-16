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Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için yarın Hasan Çavuşoğlu ile görüşeceğiz

Galatasaray 2.Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba transferi hakkında çok özel açıklamada bulundu.

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Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin Emre Akbaba transferi için anlaştıkları iddia edildi.

Ancak Galatasaray da Emre Akbaba transferinden vazgeçmiyor. A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba için yarın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceklerini açıkladı.

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