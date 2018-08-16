Abdurrahim Albayrak: Emre Akbaba için yarın Hasan Çavuşoğlu ile görüşeceğiz

Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin Emre Akbaba transferi için anlaştıkları iddia edildi.

Ancak Galatasaray da Emre Akbaba transferinden vazgeçmiyor. A Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın 2. başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Akbaba için yarın Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceklerini açıkladı.