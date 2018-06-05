Abdurrahim Albayrak, Feghouli'nin menajerini İstanbul'a çağırdı
Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak, Cezayirli Sofiane Feghouli'nin menajerini çağırdı, indirim isteyecek. Sarı-kırmızılı oyuncu, primlerle birlikte 4,5 milyon euro alıyor.
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Sofiane Feghouli'nin maliyeti kulübün mali yapısını zorluyor. Abdurrahim Albayrak'ın ipleri eline alarak Cezayirli yıldızın menajerini İstanbul'a çağırdığı öğrenildi.
Albayrak'ın Feghouli'nin menajerine "Aldığı para çok yüksek. Sözleşmesini revize etmek istiyoruz" diyeceği kaydedildi. Feghouli, Aslan'dan yıllık 3 milyon 850 bin euro net maaş alıyor. Galibiyet ve başarı primleriyle birlikte aldığı rakam 4.5 milyon euro'yu buluyor.
15 GOLE ETKİ
Sofiane Feghouli geçen sezon takımın ligde kaydettiği 75 golün 15'inin altına imza attı. Cezayirli futbolcu 6 kez fileleri sarsarken, 9 da asist yaptı. 15 gole direkt etkisi oldu.
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