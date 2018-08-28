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Abdurrahim Albayrak: Forvet alacağız. Belki iki tane alacağız

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak maç sonu açıklamalarda bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 6-0 mağlup eden Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak maç sonu açıklamalarda bulundu.
 
Albayrak taraftara forvet müjdesi verirken Modeste ile ilgili olarak; "Modeste transferi olmayacak. Galatasaray'ın riske girecek durumu yok. Transferden vazgeçtik. Forvet alacağız. Belki de iki tane alacağız. Transfer bitmedi. Fatih Hoca'nın sürprizleri bitmez. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı.

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