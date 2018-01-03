Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak Galatasaray'dan teklif almadığını açıkladı

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, son günlerde yönetime girmediği için taraftarın verdiği tepkiye sosyal medya hesabından cevap verdi.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, son günlerde yönetime girmediği için taraftarın verdiği tepkiye sosyal medya hesabından cevap verdi.

Abdurrahim albayrak'ın tweeti şu şekilde:

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kadına sokak ortasında dayak

Kadına sokak ortasında dayak

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

Faydaları saymakla bitmeyen mürsafi

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

İlk defa Müslüman bir kadın Putin'e rakip oldu

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA