Abdurrahim Albayrak Galatasaray'dan teklif almadığını açıkladı
Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, son günlerde yönetime girmediği için taraftarın verdiği tepkiye sosyal medya hesabından cevap verdi.
Galatasaray Eski Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, son günlerde yönetime girmediği için taraftarın verdiği tepkiye sosyal medya hesabından cevap verdi.
Abdurrahim albayrak'ın tweeti şu şekilde:
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