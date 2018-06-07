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Abdurrahim Albayrak, Nagatomo için Milano'da

G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Nagatomo’nun transferi için Milano’ya gitti.

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G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Nagatomo’nun transferi için Milano’ya gitti. Inter’le Japon sol bek Nagatomo’nun bonservisi için masaya oturuldu. Taraflar büyük oranda anlaştı. Nagatomo’nun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

(Aksam)

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