Abdurrahim Albayrak, Nagatomo için Milano'da
G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Nagatomo’nun transferi için Milano’ya gitti.
G.SARAY İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Nagatomo’nun transferi için Milano’ya gitti. Inter’le Japon sol bek Nagatomo’nun bonservisi için masaya oturuldu. Taraflar büyük oranda anlaştı. Nagatomo’nun kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.
(Aksam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.