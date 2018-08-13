Abdurrahim Albayrak'ın 'Trump'ı Allah kahretsin' sözleri The Sun'da manşet oldu

Albayrak, “Konya’daki stadın bakımını Büyükşehir Belediyesi’ne devretmişler. Güneşten ve sıcaktan zemin bozulmuş. Ankara’da da daha kötü bir zemin vardı. Bizde ve A.Gücü’nde sakatlık olmaması sevindirici. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Önümüzde çok uzun bir süre var. Bu süre içinde hem oyuncu satacağız hem alacağız. Gomis’te sorun yok. Çok değerli bir futbolcumuzdur. Ondan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz” diye konuştu.

İNŞALLAH HERKES KURTULUR

Son dönemde yaşanan kur sorununa dikkat çeken Albayrak, “Amerika’da bir adam var ya... Allah kahretsin, bizi mahvetti. Trump’tan bahsediyorum. Allah’ın cezası bizi mahvetti. Bütün kulüpler oyuncu satmak için çaba sarf edecek. Kolay satamıyoruz. Zamanında çok büyük paralar verilmiş. Satmaya kalktığımızda, vereceğimiz kulüpler bu paraların verilmesine yanaşmıyor. Böyle olunca da oyuncuyu elden çıkaramıyorsunuz. İnşallah bütün kulüpler bu sıkıntıdan kurtulur” ifadesini kullandı.

MUTLAKA TAKVİYE OLACAK

Abdurrahim Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü: İsim veremem ama Başkan, yönetim ve hocayla beraber çok titiz bir çalışma içerisindeyiz. Artık cicim ayları geçti. Hesabımızı iyi yapacağız. Bir lira fazla verecek paramız yok. Mutlaka transfer yapacağız. Sabahtan akşama kadar futbolcuların maçlarını izliyoruz. Bakmadan, etmeden oyuncu alma dönemi geçti. Bu durum bütün kulüpler için geçerli. Feghouli, Belhanda ve Gomis Ankaragücü deplasmanında yedek kaldı. Bu tercihler hocanın takdiridir. Kimsenin bu konuda söz söyleme hakkı yoktur.

Öte yandan İngiliz The Sun Gazetesi, Albayrak'ın bu sözlerini manşetten gösterdi: