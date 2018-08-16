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Abdurrahim Albayrak'tan Emre Akbaba ve Gomis açıklaması

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer gündemlerinde yer alan Alanyasporlu Emre Akbaba hakkında konuştu.

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Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında beinsports muhabirine konuşan Albayrak, transfer gündemlerinde yer alan Emre Akbaba'yla ilgil soruya, "Kulübün imkanları doğrultusunda transfer yapmaya uğraşıyoruz. İnşallah o ve kulübü için hayırlısı olur. Artık transfer yapmak kolay değil. Her şeyi zaman gösterecek" yanıtını verdi.

Albayrak, sarı kırmızılı takımın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılacağı şeklindeki haberlerle ilgili olarak ise, 'Gomis bizim çok değerli bir futbolcumuz şu anda bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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